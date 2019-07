Erdélyi Mónika: Visszatértem az eredeti szakmámhoz

Bár YouTube-on legendás jeleneteiben tovább él, de már 12 éve megszűnt a Mónika Show, a beszélgetős, és gyakran verekedős műsor házigazdáját, Erdélyi Mónikát pedig azóta leginkább furcsa videókat gyárt az internetre, gyakran slime témában.

A Best magazin legújabb számában elmondta, ma már alaposan megválogatja, hogy mire mond igent, ezért látni ritkán tévében, továbbá beszélt arról is, hogy mit csinál a nevével fémjelzett műsora megszűnése óta.

Visszatértem az eredeti szakmámhoz. Anyu privát bankár, vele dolgozom együtt pénzügyi elemzőként, a tévézés előtt is ezzel foglalkoztam. Ez egy családi vállalkozás. Nem élünk együtt, ő Kiskunhalason, én Budapest mellett, de a mai világban ez nem probléma. Ezenkívül saját videómegosztó csatornámra készítek kisfilmeket, amikben sokszor szerepel a kisebbik lányom, Molli is. Ez is hoz a konyhára, de hogy fölfusson, ahhoz kellett két év.