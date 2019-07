Meghan hercegnét nem szabadott fotózni Wimbledonban

A közvélemény egy része háborog.

Mint arról mi is beszámoltunk, Meghan hercegné idén is ott volt Wimbledonban a helyszínen, hogy jelenlétével támogassa barátnőjét, Serena Williams-t, ráadásul egy új, Archie-ra utaló nyaklánc is volt rajta.

Bár készültek róla fotók, amúgy Meghan testőrei közölték több emberrel is, hogy a hercegnéről tilos képet lőni, írja a DailyMail. Az egyik beszámolója alapján Meghan testőre a vállára tette a kezét, miközben fotózni próbált, és közölte vele, hogy a hercegnéről nem készülhetnek fotók, mivel privátban van jelen a nyilvános eseményen, amin 12 ezer ember nézett, és amúgy is 200 profi fotós jelenlétében rendeztek. A brit közvélemény egy része emiatt teljesen ki is akadt, Piers Morgan például odáig ment, hogy ha nem tetszik az előkelőségnek a nyilvánosság, akkor menjen haza Amerikába. A Kensington palota ugyan nem kommentálta a dolgot, de a Mail egy palotabeli forrása elmondta, hogy nem annyira nagy dolog ez amúgy:

Nem annyira ritka, hogy a testőrök kísérgetik a királyi család tagjait, megkérve az embereket, hogy ne fotózzák őket, hogy emberekre és eseményekre tudjanak koncentrálni a telefonok kamerái helyett.

Kiemelt kép: Laurence Griffiths/Getty Images