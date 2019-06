Lindsay Lohan Paris Hiltonról: Az meg ki?

Lohan Mariah Carey-zett egyet.

Nagyjából egy hónapja Paris Hiltonnak feladat formájában kellett volna pozitív dolgokat mondania egykori barátnőjéről, Lindsay Lohanről, de nem járt sikerrel.

Most Lohannel készült egy telefonos interjú egy ausztrál rádióban, ahol természetesen felmerült a téma. Megkérdezték tőle, hogy haragszik-e Hiltonra miatta. Ezt válaszolta:

Az meg ki?

Majd viccesen megismételte mégegyszer. Végül ezzel próbálta lezárni a témát gyorsan.

Semmitől se jövök dühbe. Senkivel sincs problémám az életemben és hálás vagyok ezért. Szeretetteljes ember vagyok.

Azért persze nagyon finoman csak odaszúrt, mondván, hogy szomorú, ha valaki ezzel akar híres maradni.

Ha valaki be akar kerülni a sajtóba, akár ilyen negatív módon, akkor csak imádkozni fogok érte.

Sikerült egyébként megidéznie ezzel Mariah Carey-t, aki még a kétezres évek elején mondta azt, hogy nem ismeri Jennifer Lopezt, amikor kérdezték róla, ami aztán valóságos mémmé vált, és az énekesnő is elsütötte még többször más előadókra, sőt, J. Lora is újra, annak ellenére, hogy többször is találkoztak már.

Kiemelt kép: Edward Berthelot/Getty Images