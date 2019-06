Polgár Árpád válaszolt a kérdésre, hogy „honnan van a lóvé”

A luxusfeleséges műsorból ismert Polgár család egy ideje már saját YouTube-csatornán mutatja be életét, legutóbbi videójukon pedig Polgár Tünde és Polgár Árpád válaszolnak követőik kérdéseire, így többek közt arra is, hogy

honnan van a lóvé.

Most, ebben a pillanatban az a foglalkozásom, hogy herdálom az örököseim vagyonát. Gyakorlatilag pénzt költök, nem dolgozom, abbahagytam a műkereskedést

– mondta Polgár Árpád, amit felesége az alábbival egészített ki.

Azóta ingatlanbefektetésekből élünk. Különböző befektetésekből.

Polgár Árpád aztán arról is beszél, hogy korábban színész is volt, de akkor nem keresett sokat. Sőt, az is kiderült, hogy Polgár Tündével húsz évvel ezelőtt, 1999-ben ismerkedtek meg, amikor utóbbi riportot készített vele az RTL Klub számára. Polgár Tünde ugyanis riorterként dolgozott a csatornánál és gazdasági műsorokat csinált.

