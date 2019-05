Az IMDb sablonos kérdéssel ünnepli Clint Eastwoodot 89. születésnapján

Mivel Clint Eastwood ma lett 89 éves, az IMDb is megemlékezett a jeles alkalomról, méghozzá egy montázsvideóba csomagolt kérdéssel. A színész-rendező filmes munkáiból készítettek egy videót, aminek egy kérdése van:

melyik a kedvencünk ezek közül?

Baromi nehéz lenne válaszolni, kissé talán sablonos is a dolog:

In celebration of #ClintEastwood‘s birthday, we take a look back at his legendary acting and directing career. What is your favorite Eastwood film? https://t.co/EPar4QNLhI pic.twitter.com/CdaHkQrGxA

— IMDb (@IMDb) 2019. május 31.