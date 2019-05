Az America’s Got Talent zsűrijének álla leesett a vak, autista fiú előadásán

A produkció után mindenki sírt és állva tapsolt.

Az amerikai tehetségkutató jelenlegi évadának már biztos döntőse Kodi Lee, akit a műsor új zsűritagja, Gabrielle Union színésznő annyira jónak talált, hogy megnyomta az aranygombot, ami automatikus továbbjutást jelent a fináléba.

De nem csak Union álla esett le a 22 éves srác előadásától. A vak, autista fiút az édesanyja kísérte fel a színpadra, aki elmondta, hogy már kiskorában felfedezték a tehetségét és tulajdonképpen ez mentette meg az életét is. A felvezető után pedig bizonyított is Lee, aki zongorán kísérte magát. A közönség állva ünnepelt, a zsűritagok sírtak és még az erősen kritikus, Simon Cowell is azt mondta:

Erre életem végéig emlékezni fogok.

Kiemelt kép: YouTube/America’s Got Talent