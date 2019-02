Az Attractiontől megint lehidaltak az America’s Got Talentben

Az amerikai tehetségkutató elindította a Bajnokok névre keresztelt szériáját, amiben az eddigi győztesek legjobbjai vehetnek részt. Az 50 legsikeresebb produkció között ott van a magyar Attraction Látványszínház is, akik 2013-ban megnyerték a Britain’s Got Talent műsorát.

A csapat vezetője, Szűcs Zoltán nagyon elégedett az eredménnyel és habár kedden még Heidi Klumot nyűgözték le többek között, már arra készülnek, hogy Kínát is bevegyék. Az Attraction egyébként 2007-ben a magyar Csillag születikben tűnt fel először, akkor még nem túl nagy sikerrel.

Onnantól kezdve elindult a magyarországi karrierünk, bármennyire is kiestünk az elődöntőben. Most ebben a produkcióban is az a lényeg, hogy Amerika megismerte a munkánkat, látták, hogy mi ott vagyunk