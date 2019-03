Újabb ember mondott fel Meghan hercegné alkalmazottai közül

A Cosmopolitan azt írja, Meghan hercegnét és Harry herceget november óta már három ember hagyta ott – egy személyi asszisztens, egy személyi titkár és egy biztonsági őr – most pedig egy negyedik ember is felmondott. A Daily Mail információi szerint Amy Pickerill, a hercegné személyi titkára úgy döntött, otthagyta munkáját, de hogy mi áll a háttérben, az nem derült ki. Nagy valószínűséggel nem a fizetéssel vagy a juttatásokkal volt problémája.

Meghan hercegnét egyébként viszonylag rossz időben hagyta magára személyi titkára, a hercegné ugyankis heteken belül szülni fog.

Kiemelt kép: Meghan hercegné és May Pickerill – Karwai Tang/WireImage