Csősz Boglárka Prada zokniban hívja fel a figyelmet a természetet érintő komoly problémákra

Lehet, hogy Csősz Boglárkát sokan még mindig csak az Apám beájulna című filmmel, illetve a Viasaton futó luxusfeleséges, megrendezett reality-vel azonosítják, pedig Csősz Boglárka ennél sokkal több. Például néha hópárducokat ment Kazahsztánban, na meg emellett nagyon divatérzékeny is, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy gyémántokba fekteti a pénzét, de abban is, hogy eljár a divathetekre, ahol megmutatja, milyen az, amikor valaki tényleg borzalmasan stílusos. Például zokniban és szandálban is.

Csősz Boglárka: A nők helyzete szerencsés az iszlám vallásban Ásni tanítja a kertészt, a konyhát leválasztotta a lakásukról, hogy ne kelljen bemennie és bár a kigyúrt, vicces pasik a zsánerei, mégis férjével, Burakkal a legboldogabb. Interjú Csősz Boglárkával.

Csősz Boglárka török férje miatt Isztambulban él, viszont gyakorlatilag minden hónapban máshol van. Mondjuk épp ott, ahol divathét van, valószínűleg azért, hogy még ennél is stílusosabb legyen, bár abban már eddig is volt segítsége stylistja, Mihályi Paris személyében. A milánói divathéten például így képviselték Magyarországot:

Illetve így:

Már a 2018-as londoni divathéten is különleges volt az outfitje:

A magyar divathéten – igen, ilyen is volt – viszont egy kicsit visszafogottabban öltözött fel. A ruha, amiben Csősz saját bevallása szerint a Disney-féle Csingilingnek érezte magát, egy Abodi-darab.

A magyar divathét egy másik eseményén is egy Abodi-ruhában jelent meg, amit egy strasszos mankóval egészített ki:

A Story-gálán sem abroncsos báliruhában jelent meg, ahogy azt a legtöbben szokták tenni. Erre az eseményre is Abodi Dórától választott, akkor épp egy combközépig érő ezüst csizmát, ami erősen hajaz arra a Balenciaga csizmára, amit Michelle Obama viselt.

De láthattuk már kaftánban pózolni oszmán stílusú otthonukban, amit a magát exkluzívnak nevező Bitter magazin kedvéért vállalt be.

Sőt, húzott már a fejére virágokat is, kár, hogy fél évvel Beyoncé és Rihanna után.

De az, hogy Csősz mennyire érti a dolgát és mennyire érzi ezt a divat-dolgot, igazán csak azután derült ki, hogy felhúzott egy Prada-zoknit a szandáljához.

A kommentelők közt többen is kiakadtak a zokni és a szandál párosításán:

Hát van amiért hülyét csinál magából az ember

Ha Prada, ha nem Prada sehogy sem venném fel

Amire válaszul Csősz elmondta, hogy

a Prada egy milánói márka, ezzel adóztam a búcsúmnak a várostól! Ez egy »Metafora« vagyis költői kép, csak érteni kell!

De még ezek után is akadt olyan, akinek fájt a zokni és a szandál látványa együtt:

Mióta hordunk zoknit ilyen cipőhoz? Ultra gaz

Csősz Boglárkának viszont erre is volt megfelelő válasza, amit hosszan ki is fejtett:

Amióta nagyanyáink behozták! Ez volt a divat és ez is lesz, érdemes néha divatújságokat is olvasni! Kérd el nyugodtan a nagyid vagy dédid fényképeit és meglátod akkor is ez volt a divat, ma is, hidd el nem örülne ha azt mondanád neki, hogy röhejes! A divatnak irányzatai vannak, csak akkor láthatod meg a szépségét, ha beleásod magad és tanulsz róla! Rengeteg munka van benne és nagyon tehetséges emberek állnak mögötte, akik hosszú évekig tanulták és tökéletesítették a szakmájukat!

Majd elszomorodott azon, hogy az emberek egy zokni miatt készülnek ki a komolyabb problémák helyett:

…ahelyett, hogy az emberiséget és a természetet érintő komoly problémákon szörnyülködnének, mert azokon valóban kellene, egy zokni miatt teszik ezt. Milyen érzéketlen és értéktelen lett az emberiség!

Végül pedig azzal zárta a zokni-gate-et, hogy:

A jó ízlés, stílus és elegancia nem pénz hanem választás kérdése. Az érzékeket kell hozzá fejleszteni, inspirálódni és kísérletezni!

Kiemelt kép: Instagram/Csősz Boglárka