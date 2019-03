Baumgartner Kata: Politikáról beszélni YouTube-on ingoványos talaj

Március 8-án, pénteken díjátadót tartott a Glamour magazin a Várkert Bazárban, ahol Lilun és Farkas Franciskán kívül Baumgartner Kata vloggerrel is sikerült beszélnünk.

A magazin közösségimédia szereplő kategóriában is osztott díjakat, így kézenfekvő volt, hogy megkérdezzük Baumgartnert, hogy mit gondol arról, mennyire lehet összehasonlítani az ott jelölt influenszereket.

Pont idefelé gondolkodtam azon, hogy mennyire nincsenek egálban. Ha például közéleti szereplő vagy, és megjelensz a tévében, akkor egy olyan előnnyel indulsz, amit sosem fog tudni behozni az, aki csak jutuber. Chloe például (Kovács Dorottya néven jelölt a kategóriában – a szerk.) toronymagasan a minőséget képviseli, én, aki szintén benne vagyok és látom, mennyi energia egy videót úgy elkészíteni, ahogy ő teszi, tudom, hogy ebben iszonyatos munka van

– mondta Baumgartner a 24.hu-nak, aki hozzátette: ha valaki nem a klasszikus celebutat járja be, magát építi, hátrányból épül. Példaként hozza fel a Fifty Pairs of Shoes néven blogoló Nagy Vivient, aki „hiába tesz bele rengeteg energiát és jelölik őt is számos díjra, sosem lesz egy Dukai Regina-szint”.

Névjegy Baumgartner Katát több mint 12 ezren követik YouTube-on, ahol a szokásostól eltérően nemcsak a tipikus témákról osztja meg véleményét, de beszéla a kisebbségeket (például LMBTQ embereket) érintő témákról és a politikáról is.

Bár Baumgartnertől nem idegen a téma YouTube-on, a legtöbb sokkövetős influenszer nem igazán beszél a politikáról. Szerinte ennek az az oka, hogy egy elképesztően ingoványos és rizikós talaj: míg nála az átlagos videókat 0-5% nem kedveli csak, addig a választásokkal kapcsolatos videójánál ez az arány 30 százalék.

Számomra teljesen természetes, hogy erről beszélek, viszont anyukám többször megkérdezte már, hogy nem félek-e attól, hogy a videóm után ez, meg az a cég nem keres majd többet. Én úgy vagyok vele, hogy engem azért válasszon egy vállalat, aki vagyok és amit csinálok. Megértem, ha valaki úgy van vele, hogy fél, hogy pénztől esik el emiatt, de nekem ez nem választás kérdése.

Baumgartner legutóbb LMBTQAI+ témáról készített videót, azt mondja, arra is számos pozitív visszajelzést kapott.

Ilyenkor az a jellemző, hogy kétharmad nagyon-nagyon szereti és nemcsak arról szólnak a hozzászólások, hogy Jaj, milyen szép vagy, hanem tényleg értelmes, tartalmas kommentet hagynak a videó alatt

– mondta, majd hozzátette: arra is kell figyelni, hogy ne legyen túl hosszú egy ilyen videó, mert míg egy utazós vlogból harminc percet is megnéznek a követők, addig itt tíz perc után elfáradnak.

Kiemelt kép: 24.hu/Marjai János