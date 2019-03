Újraélesztik a Beverly Hills 90210-et, de közel sem úgy, ahogy gondolnánk

Kissé bizarr, de gyakorlatilag egyszerre érkezett a két hír – hogy Luke Perry, a Beverly Hills 90210 színésze sztrókot kapott, illetve hogy kap egy rebootot a sorozat, méghozzá az eredeti színészgárdával. Csakhogy a sorozat újraélesztése közel sem olyan egyszerűen és egyértelműen történik majd, ahogy azt mi elképzelnénk. És nem is úgy, ahogyan azt pár évvel ezelőtt egy másik stábbal már megpróbálták egyszer.

A 90-es években egy tinédzser számára még közel sem volt elérhető annyi sorozat, mint manapság, akkoriban gyakorlatilag nem létezett más, csak a Beverly Hills 90210, a tizenévesek Merlose Place-e, amiben mindenki kavart mindenkivel, és minden részben valami elképesztő mély morális problémát próbált megoldani általában a főszereplő ikertestvérpár fiútagja, az ártatlan kiskutyaszemű Jason Priestly, pontosabban az általa alakított Brandon Walsh.

A sorozat tíz évadot élt meg és olyan embereket termelt ki magából, mint Shannen Doherty, illetve Brian Austin Green, aki aztán Megan Fox férjeként végezte. 2008-ban a sorozatot, pontosabban annak utóéletét megpróbálták feldolgozni 90210 címen, és bár viszonylag szörnyen sikerült, valami csoda folytán mégis kihúzta öt évadon át. Egyébként ebben is feltűnt vendégszereplőként az eredeti sorozatban Kelly Taylort alakító Jennie Garth, illetve Brenda Walsh, vagyis a már említett Doherty, a többiek viszont inkább távol tartották magukat az alkotástól.

Most azonban valamiért a többiek is kedvet kaptak a nosztalgiázáshoz – vagy a pénzhez és egy kis frissített hírnévhez –, legalábbis a FOX bejelentette, hogy rebootot kap a sorozat, méghozzá az eredeti gárda hat szereplőjével együtt, akik a következők:

Jason Priestley

Jennie Garth

Tori Spelling

Ian Ziering

Gabrielle Carteris

Brian Austin Green

A sorozat újraélesztése viszonylag érthetetlenül történik majd, a szereplők ugyanis nem egykori karakterüket, hanem saját magukat alakítják majd hat részen át, a show-ban pedig újra találkoznak egymással, méghozzá azért, hogy elkészítsék a Beverly Hills 90210 rebootját.

via GIPHY

Igen, tényleg erről fog szólni, és nem, én sem értem.

Állítólag nem reality lesz, hanem egyfajta show a show-ban, valójában viszont sanszosabb, hogy az egész inkább egy hat órán át tartó nosztalgiázás lesz, 19 évvel azután, hogy 2000-ben befejezték a sorozatot. Egyébként már ez is fura, hisz elvileg már idén nyáron bemutatják a hat részt, pedig egészen simán várhattak volna vele még egy évet, hogy legalább felhúzhassák azt egy kerek évfordulóra.

Luke Perry sztrókot kapott A Beverly Hills 90210 egykori szerpelője kórházban van.

Úgy tudni, hogy a Dylan McKay-t alakító Luke Perry sztrókjától függetlenül sem vett volna részt a forgatáson, ahogy hozzá hasonlóan a rákból tavaly kigyógyult Shannen Doherty is kihagyja most ezt a rebootot. Utóbbi az alábbi Instagram-poszttal emlékezett meg kollégájáról, aki most került kórházba:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ShannenDoherty (@theshando) által megosztott bejegyzés, Febr 28., 2019, időpont: 8:49 (PST időzóna szerint)

Sőt, Doherty-hez hasonlóan Ian Ziering is megosztott egy Perry-vel közös régi fotót:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ian Ziering (@ianziering) által megosztott bejegyzés, Febr 28., 2019, időpont: 9:42 (PST időzóna szerint)

De nézzük, hol tart most az a hat ember, aki viszont szerepel majd a rebootban:

Jason Priestley

Idén augusztusban lesz 50 éves, vagyis már rég nem tinédzserfiúcskákat, hanem apukákat alakít, általában tévéfilmekben. 2005-ben vette feleségül a sminkes Naomi Lowde-t, akitől két gyereke született.

Jennie Garth

A színésznő 47 lesz idén, szintén nem hagyta abba karrierjét, de viszonylag jelentéktelen sorozatokban és tévéfilmekben játszik csak. Jelenleg harmadik férjétől válik.

Tori Spelling

A rosszindulatú pletykák szerint a most 45 éves Spelling csak azért kapott szerepet a sorozatban, mert annak apja, Aaron Spelling volt a producere. Később szerepelt a Sikoly 2-ben és a Horrorra akadva 2-ben is, illetve rengeteg sorozatban és tévéfilmben. 2006 óta Dean McDermott a férje, öt gyerekük született.

Ian Ziering

Egyértelműen Ziering futotta be a legnagyobb karriert, hisz szerepet kapott a Sharknado mind a hat részében, vagyis mindannyiszor túl is élte a cápák támadását. Idén lesz 55 éves, ami azt jelenti, hogy a sorozat indulásakor, 1990-ben, 26 évesen alakított középiskolás fiúcskát. A 90-es évek végén összeházasodott egy Playboy-modellel, később pedig feleségül vette Erin Ludwigot, akitől két lánya született.

Gabrielle Carteris

Rajta már a sorozatban is látszódott, hogy kissé túlkoros ahhoz, hogy gimis lányt alakítson, pláne mert két gyereket is szült a sorozat forgatása alatt. Az eredeti stábból ő a legidősebb, nemrég lett 58 éves. Azóta is sorozatokban játszik.

Brian Austin Green

Sokáig arról volt ismert, hogy ő volt a hülyegyerek a Beverly Hills 90210-ben, majd arról, hogy ő az a férfi, aki feleségül vette Megan Foxot. Három fiuk született.

Kiemelt kép: Snap/Northfoto