Selma Blair először szólalt meg, amióta sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála

Selma Blairnél 2018 októberében diagnosztizáltak sclerosis multiplexet. A színésznő hosszú idő után most először, a Vanity Fair Oscar utáni buliján jelent meg nyilvánosan, majd adott interjút az ABC-nek, ahol először lehetett hallani, hogy a betegség a beszédére is hatással volt.

A sclerosis multiplex egy olyan autoimmun betegség, amikor az immunrendszer gyakorlatilag megtámadja a szervezetet. Károsodnak az idegsejtek, a visszafordíthatatlan szövetkárosodás egy idő után pedig rokkantsághoz is vezethet. A HáziPatika szerint az első tünet általában a látóideg gyulladása, a homályos látás, majd a mozgáskoordinációs problémák – egyensúlyvesztés, bizonytalan járás, szédülés. A betegség sokszor fájdalommal is jár, a beszéd lelassul és akár érthetetlenné is válhat. Ezt diagnosztizálták közel fél évvel ezelőtt a 46 éves amerikai színésznőnél, Selma Blairnél, akit a legtöbben a Kegyetlen játékokból, a Doktor Szösziből, vagy a Hellboy-filmekből ismerhetnek.

Blair a betegség egy agresszív változatától szenved, a munkát azonban ennek ellenére nem hagyta abba. Jelenleg is dolgozik egy sorozaton, a napokban pedig az Oscar afterjén, a Vanity Fair buliján is megjelent.

A diagnózist megelőző években is tudta, hogy valami nem stimmel, de az orvosoktól nem kapott választ vagy megoldást tüneteire. Most először állt kamera elé, hogy interjút adjon és beszéljen állapotáról.

Amióta a fiam megszületett, megvoltak nálam a SM korai tünetei, de nem tudtam róla, és úgy csináltam, mintha minden rendben lenne. Ha nem volt velem (a hétéves fia, Arthur – a szerk.) akkor magamat kúráltam. Ittam. Fájt mindenem. Nem ittam állandóan, de volt, hogy azt éreztem, nem bírom tovább

– mondta az interjúban Blair, akit olyan egyszerű és hétköznapi dolgok is kimerítettek, mint elvinni a fiát iskolába autóval, ami után félrehúzódva aludt a kocsiban, mielőtt visszaindult volna otthonába.

Amikor megkaptam a diagnózist, a megkönnyebbüléstől sírtam. Úgy voltam vele, hogy most már végre tudok valamit tenni.

Az interjút készítő Robin Roberts kérdésére, hogy fia hogyan fogadta a betegséget, a színésznő a következőt mondta:

Majdnem sírt és azt kérdezte, »Bele fogsz halni?« Én pedig azt mondtam, »Nem. Mármint nem tudjuk, mitől fogunk meghalni, de az orvos szerint nem haldoklom.« Erre egyszerűen csak annyit mondott, »Akkor jó.« És ennyi volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Selma Blair (@selmablair) által megosztott bejegyzés, Dec 27., 2018, időpont: 7:55 (PST időzóna szerint)



Bár a pár perces interjú megnézéséhez érdemes pár papírzsebkendőt is előkészíteni, Blair azért próbálja szórakoztatóan felfogni helyzetét. Mint mondta, mindig próbál nevetni, amikor ügyetlenkedik és elejt valamit, vagy elesik, pláne ha gyereke is látja őt. Illetve azt is kifejezetten menőnek tartja, hogy a Parkinson-kórban szenvedő Michael J. Fox megkereste őt és egy darabig leveleztek.

Selma Blair betegsége miatt tényleg nehezen jár és bottal közlekedik, de nemcsak mozgását, hanem beszédét is megnehezíti állapota. Orvosa szerint azonban egy éven belül képességeinek 90%-át visszanyerheti, amin nyilván rengeteget kell dolgoznia neki és orvosának is.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic