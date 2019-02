Emma Stone édes fagyitölcsérnek öltözött, de lehet, hogy gofrinak

Voltak különc ruhák az Oscaron, de Emma Stone simán elvitte a győztesnek járó címet, miután édes fagyitölcsérnek öltözött a jeles eseményre — mondják legalábbis a kommentelők. Amúgy simán lehet, hogy gofrinak vagy grillázsnak.

Itt meg a mémek:

Saw Emma Stone’s dress at the #Oscars and suddenly craving ice cream on a waffle cone #Oscars2019 pic.twitter.com/ENriQtS5cl

— amotherworld (@amotherworld) 2019. február 25.