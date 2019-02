A PETA páros lábbal szállt bele a halott Steve Irwinba

Mint arról mi is beszámoltunk, tegnap, születésének 57. évfordulóján a Google Steve Irwinból csinált Doodle-t.

A PETA pedig kiakadt emiatt és Twitterre teremtette le elsősorban a Google-t, mert szerinte a rájatámadásban elhunyt Irwin ünneplése veszélyes üzenetet küld.

#SteveIrwin was killed while harassing a ray; he dangled his baby while feeding a crocodile & wrestled wild animals who were minding their own business. Today’s #GoogleDoodle sends a dangerous, fawning message. Wild animals are entitled to be left alone in their natural habitats. https://t.co/9JfJiBhGLw

— PETA (@peta) 2019. február 22.