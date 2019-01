Chris Pratt egy rakás gyereket csinálna Schwarzenegger lányának

2018 nyarán kerültek össze, nemrég pedig el is jegyezte Chris Pratt Katherine Schwarzeneggert, a színész ezzel pedig egy nagyon izgalmas családba házasodik be. De nem csak házasság lesz itt, legalábbis Pratt mást is tervez. Gyereket. Sok gyereket.

Az Entertainment Tonightnak adott interjújában Pratt a kérdésre, hogy mit szeretne még a jövőben, azt válaszolta:

Egy csomó gyereket.

Amihez hozzátette, hogy szeretne kevesebbet dolgozni és több időt tölteni azzal, hogy élvezi az életet.

Prattnek egyébként már van egy gyereke exfeleségétől, a színésznő Anna Faristől.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images