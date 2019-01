Brad Pitt, Jennifer Aniston és Angelina Jolie tavaly többször is összeházasodott és hetente szültek egymásnak gyereket

Ha valaki ott maradt le, hogy Brad Pitt és Jennifer Aniston 2005-ben elváltak, majd Pitt összejött Angelina Jolie-val, akivel lett egy rakás közös gyereke, viszont csak 2016-ig bírták együtt és azóta ennek a három embernek gyakorlatilag semmi köze egymáshoz, az jól tájékozottnak mondható, mert hivatalosan tényleg csak ennyit tudhatunk. De akkor mi van azokkal a hírekkel, amik szerint a közel ötvenéves Jennifer Aniston terhes Pitt gyerekével, legutóbbi exférjével pedig Pitt másik exe, Angelina Jolie jött épp össze?

Az elmúlt napokban még olyan híroldalak is foglalkoztak Brad Pitt és Charlize Theron állítólagos kapcsolatával, amik általában megbízható információkat közölnek. Szerencsére a legtöbb helyen megírták, hogy az egész csak egy béna pletyka, és a két színésznek az égvilágon semmi köze egymáshoz egy rövid munkakapcsolaton túl. De közel sem ez az egyetlen totálisan hamis hír, ami Brad Pitt-tel kapcsolatban terjed. A színész és exfeleségei, Jennifer Aniston és Angelina Jolie hármasa gyakorlatilag folyamatosan izgalomban tartja a világot, mintha rajtuk kívül nem létezne más celeb. A pletykalapok az elmúlt egy évben megszámlálhatatlanul sokszor szerepeltették a róluk szóló kitalált történeteket címlapjaikon, amik alapján

ez a három ember heti szinten házasodik össze egymással és szül egymásnak gyereket.

A tények:

Brad Pitt és Jennifer Aniston 2000 és 2005 között házasok voltak, nem született gyerekük.

Brad Pitt és Angelina Jolie 2005-től voltak együtt, 2014-ben házasodtak össze, 2016-ban mentek szét, épp válnak. Összesen hat gyerekük van, ebből három örökbefogadott.

Jennifer Aniston 2015-ben összeházasodott Justin Theroux -val, ők egészen 2017-ig voltak együtt.

A szakítások és válások óta nincs hivatalos információ arról, hogy Brad Pittnek, Jennifer Anistonnak, vagy Angelina Jolie-nak lenne-e valakije.

Ezzel szemben:

A fenti, unalmas tényekkel szemben a nem hivatalos verziók szerint csak az elmúlt egy évben Jennifer Aniston és Brad Pitt legalább hatszor összeházasodtak, és legalább ugyanennyiszer született gyerekük, miközben kiderült, hogy Pitt és Angelina Jolie nem is váltak el, sőt Jolie közben valójában összejött Aniston exférjével, Justin Theroux-val.

Az olyan amerikai és brit hetilapok, mint az InTouch, az OK! vagy a Life&Style havi rendszerességgel foglalkoznak címlapon Pitt, Aniston és Jolie általuk feltételezett magánéletével, azt olyan profira photoshopolt képekkel illusztrálva, amikről még maguk a szereplők is elhinnék, hogy épp szültek egymásnak egy új gyereket az oltár előtt.

Az InTouch magazin a fél világhoz hasonlóan nem tud leszakadni arról, hogy Brad Pittnek márpedig első felesége, Jennifer Aniston mellett van a helye, ezért 2018-ban gyönyörűen felépítették, hogy miként találtak egymásra újra:

Három héttel Aniston válása – ami kivételesen tényleg megtörtént – után arról címlapoztak, hogy Pitt újra feleségül venné Anistont, akire úgy hivatkoznak „Jen”-ként a lapnál, mintha mindenki legjobb barátnője lenne. Ismét három héttel később Aniston már Pitt gyerekeivel is találkozott, majd négy hét múlva ott is aludt a színésznél, de persze titokban, amiről valahogy mégis tudomást szerzett a lap, hogy aztán címlapon árulja el azt az egész világnak. A legszórakoztatóbbat ezek után találták ki, mert szerintük ismét négy héttel később Aniston és Jolie – már megint titokban – együtt vacsoráztak, ami veszekedésbe fulladt, mert Jolie állítólag nem akart bocsánatot kérni Anistontól, amiért 2005-ben összejött Pittel. De nem baj, mert Aniston az InTouch szerint ezen könnyen túltette magát, hisz két hét múlva összebútorozott Brad Pitt-tel, majd címlapon jelentették be, hogy gyereket akarnak.

Pár héttel később azt is pont az InTouch címlapján jelentették be, hogy titkos esküvőt tartanak, aminek lebonyolításáról aztán szintén címlapon számolt be a lap, akik, hogy foglalkozzanak kicsit Jolie-val is, a színésznőt gyorsan összeházasították egy milliárdos üzletemberrel, akiről azon túl, hogy milliárdos és üzletember, nem tudtunk meg semmit. Pitt és Aniston közben elutaztak a képzeletbeli nászútjukra, ahonnan pár héttel később Aniston – aki egyébként most lesz 50 éves – terhesen jött vissza. A karácsonyt Pitt viszont csak a gyerekeivel töltötte az InTouch szerint, miközben a másik hasonlóan jól értesült magazin, a OK! azt írta, a színész egyedül szomorkodott az ünnepek alatt, ami már csak azért is furcsa, mert az InTouch szerint ugye van egy terhes felesége, aki egyébként lányt vár, mert már ezt is mindenkinek elárulták ugye.

A Life&Style Pitt és Aniston helyett jobban szeret Jolie-val foglalkozni, aki szerintük azt a furmányos dolgot eszelte ki bosszúként, hogy jól összejön Aniston exével, Justin Theroux-val, akivel a lap szerint már ott tart kapcsolatuk, hogy nemrég együtt mentek el nyaralni Cabóba.

Amikor a hetilapok nem egymással házasítják össze ezt a hármast, akkor megteszik azt random híresemberekkel, mint ahogy legutóbb Charlize Theronnal hozták össze Brad Pittet, miután ugyanabban a reklámkampányban szerepeltek – amiben egyébként Adam Driver is részt vett. Sajnos azt nem írta meg senki, hogy mostantól Pitt, Theron és Driver hármasban él együtt és

idén nyáron mind a hárman összeházasodnak egymással, a közös gyereket pedig Brad Pitt fogja kihordani.

A legszórakoztatóbb viszont egyértelműen az, amikor egyszerre nézzük az összes pletykalapot. Az egyes magazinok ugyanis szépen betartják a saját maguk által kreált sztorik vonalát, és viszonylag hihető időrendben követik is azt. Ellenben ha összevetjük azt egy másik, vagy egyszerre több másik hasonló, híreket kitaláló hetilap tartalmával is, csodálatos szappanopera-alapanyagot kapunk.

Összevetve több külföldi pletykalap és oldal Pittről, Anistonról és Jolie-ról szóló híreit 2018-ból, a következő megállapításokra jutunk:

Amellett, hogy Brad Pitt újra feleségül vette Anistont, majd gyereket csinált neki, a színész összejött Charlize Theronnal, elszerette férjétől Julia Robertset és randizni kezdett Sienna Millerrel illetve Margot Robbie-val is, de bepróbálkozott Ben Affleck exfeleségénél, Jennifer Garnernél is. Angelina Jolie amikor már nem sírt Pitt régi pólóját szagolgatva, nemcsak hozzáment egy milliárdos üzletemberhez, de összejött a néhai Diana hercegné unokaöccsével és Johnny Depp-pel, majd elszerette David Beckhamet Victoria Beckhamtől. Jennifer Aniston a terhességet megelőzően pár hónapig járt Leonardo DiCaprióval, majd miután újra férjhez ment Brad Pitthez, akitől azonnal teherbe is esett, arra gondolt, örökbe kéne fogadni egy gyereket egy mexikói árvaházból, illetve jó lenne összejönni Matt LeBlanc-kal, akivel együtt játszott a Jóbarátokban, mert szegény Jennifer Aniston nem is ismer más embereket a Jóbarátok stábtagjain kívül.

De néha azért mégis képesek leírni az igazat. Például hogy Sarolta a világ legcukibb hercegnéje:

Kiemelt kép: Star/Ok!/InTouch/Life&Style