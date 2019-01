A meztelen fotókat posztoló Szorcsik Viktória üzent az irigyeinek

Szorcsik Viktória elég gyakran oszt meg magáról meztelen, vagy félmeztelen képeket, legutóbbi sorozatában, a Korhatáros szerelemben több szexjelenetet is bevállalt, szóval nem mondhatni szégyellősnek. A 40 éves színésznő emiatt sok negatív kritikát, de a kommentelők véleményével nem foglalkozik.

– mondta a Borsnak Szorcsik, aki hozzátette azt is, hogy keményen megdolgozik azért a látványért, amit az emberek látnak a fotóin.

Világéletemben sportoltam, sportolok most is. Nem vagyok tohonya, szeretek mo­zogni. Vigyázok magamra, próbálok helyesen étkezni. Valóban nem adják ingyen, mindig is meg kellett dolgoznom ezért a testért, ez nem genetika. És ahogy telik az idő, egyre többet kell dolgozni rajta!