A színésznőt jelenleg a Korhatáros szerelemben láthatjuk, ahol elég sok intim jelenete van. Igaz, Szorcsik Viktória a saját közösségi oldalán is gyakran mutatkozik kevés ruhában, amitől férfi rajongói nyilvánvalóan megőrülnek. Kapja is a nyomulós üzeneteket, amiből egyet most meg is osztott InstaStoryjában.

Kár, hogy ennyire szép vagy, így semmi esélyem, meg az asszony is haragudna

– írta egyik csodálója, amire a színésznő csak annyit reagált:

Sírok 😂😂

Kiemelt kép: TV2 sajtószoba