Ozzy Osbourne denevérfej leharapásának évfordulójára piacra dobott egy plüssdenevért

Ozzy Osbourne leghírhedtebb tette az volt, amikor 1982-ben, 37 éve leharapta a színpadon egy élő denevér fejét. Addigra már alapból hírhedt volt, hogy, hogy koncertjein halott állatok testrészeit dobálja a közönségbe, I Am Ozzy című életrajzi könyvében úgy vallott az esetről, hogy valaki a közönségből feldobott a színpadra egy vergődő, de még életben levő denevért. Mély nyomot hagyhatott benne is, ugyanis két napja volt a pontos évfordulója az esetnek, amire nem csak emlékezett, de egy plüssdenevért is piacra dobott, aminek levehető a feje. Limitált kiadás volt, ami már el is fogyott, azóta viszont már van újabb adag plüss, ami megvásárolható a rocksztár weboldaláról.

