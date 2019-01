Mariah Carey-t és menedzserét bántalmazás és szexuális zaklatás miatt perli volt asszisztense

Mariah Carey-t volt asszisztense vádolja nagyon kemény dolgokkal, méghozzá azután, hogy az énekesnő beperelte a nőt, aki korábban zsarolni próbálta Carey-t pár titokban készített videóval, amin állítólag zavarba ejtő dolgokat művel az énekesnő — akinek szakmai- és magánéletében is károkat okozna, ha nyilvánosságra hoznák a felvételeket. Most ott tartunk, hogy mindenki perel mindenkit, ezzel pedig nemhogy vége lenne ennek az egésznek, de csak most kezdődik az igazán durva része.

A napokban mi is megírtuk, hogy Mariah Carey beperelte volt asszisztensét, Lianna Azariant, aki a vád szerint titokban lefilmezte az énekesnőt, a felvételek pedig a peranyagokban említettek szerint nemcsak kínosak lennének az énekesnőre nézve, de karrierjét is negatívan befolyásolnák. A BuzzFeed azt írja, azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mit filmezett le az asszisztens, amit Carey nem akar a nyilvánosság elé tárni. Azarian barátai viszont állítólag látták a felvételeket, amiket állítólag azért készített, hogy ha Carey valaha is kirúgja őt, ezekből pénzt csinálhasson.

A lap úgy tudja, miután a nő sokszor nem volt hajlandó dolgozni, megzsarolta az énekesnőt, hogy nyilvánosságra hozza a videókat, kivéve, ha Carey fizet neki 8 millió dollárt. Az énekesnő viszont nem akart fizetni, inkább beperelte volt asszisztensét, akinél a peranyag szerint rengeteg drága ruha és táska van, amikért Carey fizetett és az ő tulajdonát képezik.

Ezek után nyilván minden épeszű ember azt gondolná, hogy vége a történetnek, de a lényeg csak ezután következik, mert Lianna Azarian visszaperelte az énekesnőt, méghozzá nagyon súlyos vádakkal.

Rasszizmus, szexuális zaklatás és nyilvános megalázás

Az ET! azt írja, órákkal azután, hogy Carey beperelte Azariant, a volt asszisztens szintén perelt, azzal vádolva az énekesnőt és annak menedzserét, Stella Bulochnikovot, hogy nemcsak lelkileg terrorizálták, de fizikialag is bántalmazták és szexuálisan zaklatták azon időszak alatt, amíg az énekesnőnek dolgozott.

A vádak nagy része Stella Bulochnikov ellen szól, de Azarian állítása szerint mindenről tudott Carey is. A volt asszisztens vádjai szerint Bulochnikov többször is rácsapott a mellére és fenekére, rasszista megjegyzéseket tett és „kibaszott örmény kurvának” nevezte a nőt, akit állítólag nemcsak a földre tepert, hogy ráüljön, de le is vizelte.

A TMZ szerint az asszisztens által benyújtott vádak közt olyan részletességgel szerepelnek a megalázások, miszerint az énekesnő menedzsere állítólag úgy űzött gúnyt Azarianból, hogy melle alá helyezett tárgyakat, például telefont, távirányítót és más használati eszközöket. Mindez a volt asszisztens szerint sokszor Mariah Carey jelenlétében történt, aki ilyenkor nem tett semmit. Azarian vádjai közt szerepel az is, hogy Carey nem csak hogy tudott ezekről, de a nő állítása szerint az énekesnő engedélyével történtek az őt ért bántalmazások.

Lianna Azarian azt mondja, 2015 és 2017 között dolgozott az énekesnőnek és menedzserének, és az akkor elszenvedett dolgok miatt még most is megalázva érzi magát és sokszor szorong.

Mariah Carey sajtósa az ET!-nek eljuttatott egy közleményt a fentiekkel kapcsolatban, amiben azt írja, hogy „Mariah Carey ebben az évben is folytatja maga körül a takarítást”, illetve hogy Azariant azért perelte be Carey, mert a nő vádjai túl durvák ahhoz, hogy egyszerűen ignorálják azokat, a végén pedig úgyis ők nyernek. A sajtós a végén fontosnak érezte megjegyezni azt is, hogy az énekesnő a továbbiakban inkább amerikai turnéjára és Las Vegas-i fellépésére koncentrál.

Minden évre jut egy per

Ha valakinek ismerős lett volna Stella Bulochnikov neve, az nem véletlen: 2018 áprilisában ugyanis Carey vele is pereskedett egy kicsit. Akkor a volt menedzser vádolta az énekesnőt szerződésszegéssel és szexuális zaklatással– öt hónappal azután, hogy Carey kirúgta őt. Carey a vádakat tagadta, és a pereskedésnek végül közös megegyezés lett a vége. Bulochnikov ejtette a vádakat az énekesnő ellen.

A TMZ szerint 2017-ben pedig egy volt testőre, Michael Anello fenyegetőzött perrel, mert állítása szerint Carey nácinak és skinheadnek nevezte őt, illetve azt terjesztette, hogy a Ku Klux Klan tagja. Anello a végül be nem adott vádjai közt a szexuális zaklatás is szerepelt, legalábbis a testőr szerint Carey „szexuális tartalmú dolgokat művelt, méghozzá azzal a szandékkal, hogy azokat a férfi végignézze”. A TMZ úgy tudja, ez a szexuális tartalmú dolog az volt, hogy a volt testőrt az énekesnő behívta a szobájába, miközben egy áttetsző fehérneműt viselt, Carey pedig ragaszkodott ahhoz, hogy tegye arrébb az egyik bőröndjét, ami után a férfi távozott a szobából. Anello egyébként körülbelül ugyanabban az időszakban, 2015 és 2017 között dolgozott az énekesnőnek, mint Azarian.

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic