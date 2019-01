Szabó Zsófi rosszul viselte, amikor az RTL Klub leigazolta, de mégsem adtak neki munkát

Már négy éve annak, hogy Szabó Zsófi átigazolt az RTL Klubhoz és habár most igazán foglalkoztatva van a csatornánál, a kezdet nehéz volt. A celeb rosszul viselte, hogy nem bíznak rá semmilyen komoly szerepet. Bár utólag már nem bánja, hogy így alakult.

Az X-Faktor és a Celeb vagyok, ments ki innen! után fél évig nem dolgoztam, kisebb szerepléseket leszámítva. Én egy olyan ember vagyok, aki tettre kész, szeretne bizonyítani és dolgozni, hirtelen azonban rengeteg szabadidő szakadt a nyakamba, és nehezen tudtam ezzel mit kezdeni. Akkor kezdtem el újra lovagolni, és most, évekkel később azt mondom, hogy hál’ istennek, mert így alapoztuk meg a jövőnket Zsoltival. Gyönyörű időszak volt, meg tudtuk élni a kapcsolatunkat, és mi már akkor eldöntöttük, hogy összeházasodunk és kisbabánk lesz. Később aztán a sikeres szakmai feladatokra sem kellett sokat várnom

– mondta a Blikknek Szabó, aki most olyannyira nem hever parlagon, hogy még egy felkérést is visszautasított.

Most fordult velem elő először, hogy egy munkára nemet mondtam. Egy szereppel kerestek meg, de nem vállaltam. Nem fér bele az életembe most a színpad, én most elsősorban édesanya és feleség vagyok. Este hétkor, amikor a függönyt felhúzzák, én inkább a kisfiamat szeretném fürdetni. Mérlegeltem az elmúlt években, és a tévézést választottam.