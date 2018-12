Kanye West most éppen az Instagram-követései miatt kapott össze Drake-kel

Az idei év fele arról szólt, hogy Drake és Kanye West egymásnak üzengetnek, miután hajbakaptak egy dalon, aminek utóbbi volt a producere, és amin előbbinek beszól Pusha T. Ennek a beefnek volt az eredménye az a viccesen bizarr összeesküvéselmélet is, hogy Drake lefeküdt titokban Kim Kardashiannal, Kanye feleségével, és az új lemeze tele van erről szóló utalásokkal, az In My Feelings-ben megénekelt Kiki is Kim a teória szerint.

A kissé alufóliasisakos teória terjedésére egyébként Drake akkor úgy reagált, mint egy troll, és reakcióként rögtön bekövette Instagramon Kardashiant. Erről pedig most szerzett tudomást Kanye, aki szóvá is tette ezt azóta már törölt tweetekben.

Képzeld el, hogy valakivel problémád van és ő beköveti a feleségedet Instagramon. Őszintén kívánjuk ennek az embernek a legjobbakat és imádkozunk, hogy megtalálja ugyanazt a boldogságot, amit mi megtaláltunk.

Vajon meddig lehet ezt még fokozni?

Kiemelt kép: Alex Menendez/Getty Images