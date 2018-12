Meghan hercegné újabb nyelvet tanul

Meghan hercegné az angol mellett kiválóan beszéli a spanyolt, de úgy tűnik, hogy ezzel nem éri be, és a francia nyelvet is szeretné elsajátítani. A DailyMail számolt be róla, hogy a hercegné legutóbbi, Hubb Közösségi Konyhán tett látogatása során elejtette, hogy

próbáltam tökéletesíteni a franciámat az elmúlt évben.

Ezek alapján már egy ideje tanulja a nyelvet, csak még messze nem tökéletes a tudása, kérdés, hogy mikor lesz ideje rá. A körülötte dolgozók ugyanis állítólag kifejezetten kényelmetlenül érzik magukat a kemény munkamorálja miatt, főleg most, hogy terhes, és többet kellene pihennie.

Kiemelt kép: Max Mumby/Indigo/Getty Images