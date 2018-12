Tavasszal újabb brit királyi esküvőt tartanak, amihez van némi köze a magyaroknak is

Egy éven belül ez lesz a harmadik esküvő a brit királyi családban – májusban Harry herceg feleségül vette Meghan Markle-t, októberben Eugénia hercegnő ment férjhez, 2019 tavaszán pedig ismét esküvőt tartanak a Szent György kápolnában. Lady Gabriella Windsor megy férjhez, ő pedig nem más, mint Mihály kenti herceg és Mihály kenti hercegnő lánya.

Three royal weddings at St George’s Chapel in the space of a year! Lady Gabriella Windsor, daughter of Prince and Princess Michael of Kent, will wed there in the spring, I’m told. Like Harry and Meghan, she will also hold a reception at Frogmore afterwards 👰 🤵 pic.twitter.com/wW2uOvAUrJ

— Rebecca English (@RE_DailyMail) December 21, 2018