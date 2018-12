Meghan hercegnének véletlenül aktiválódott az Instagram-fiókja

Amikor Meghan Markle Meghan hercegnévé vált, törölte a személyes Instagram fiókja, azóta pedig csak a királyi család által kiadott fotókon van jelen hivatalos formában a platformon. Ma reggel viszont váratlanul újra aktiválódott a törölt felhasználói fiókja,vette észre a Cosmopolitan. Többen találgatni kezdtek, hogy mi miatt történhetett, miért pont most, és eddig miért érezte úgy, hogy törölnie kiell? Elvileg nem lenne muszáj ugyanis törölnie, Eugénia hercegnőnek például van saját Instagram-profilja, így valószínűleg Meghannak is lehetne.

Minden pletykát lehűtött aztán Omid Scobie királyi újságíró (igen, létezik ilyen szakma), és elárulta, hogy a legunalmasabb verzió az igaz, vagyis

pusztán egy Instagram-hibának volt köszönhető, hogy újra aktiválódott Meghan profilja.

Tehát továbbra sem fogja instázni a napjait, téves riasztás volt az egész.

For those of you asking, Duchess Meghan is not making a return to Instagram. You can blame a system glitch for her account resurfacing on the app this morning😅 pic.twitter.com/sz3JWbJ0fD

— Omid Scobie (@scobie) 2018. december 18.