A 46 éves énekesnő már 29 éve éve együtt van párjával, ez idő alatt két gyerekük is született, az esküvőig mégsem jutottak el. Pedig Pásztor Anna kezét kétszer is megkérték. Ráadásul igent is mondott, de a lagzit a háta közepére sem kívánja.

Mondtam, hogy igen, csak ne legyen házasságkötés. Legyünk együtt az idők végezetéig, de ne legyen kötelező, mert megőrülök a láncoktól

– mesélte az énekesnő a Tesztbeszéd című műsor felvételén.

(Blikk)

Kiemelt kép: Instagram/@pasztorannaenekes