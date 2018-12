Labancz Lilla most épp Budapesten van, amit onnan tudunk, hogy a Four Seasons hotel karácsonyi dekorációja elől posztolt. A fotón egyik barátja oldalán pózol, de annyira pucsít, hogy enyhén bele is kapaszkodik ismerősébe, nehogy elboruljon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lilla Labancz (@lillalabancz) által megosztott bejegyzés, Dec 7., 2018, időpont: 12:48 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@lillalabancz