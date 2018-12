X-Faktor: A Stolen Beat tagjai nem csajozós típusok

A Story magazinnak nyilatkozott a Stolen Beatet alkotó két fiatal srác, akik valóságos közönségkedvencek és ezáltal komoly esélyesei is az X-Faktor idei szériájának. Elmondták, hogy mindössze egy éve játszanak együtt, a Kecskeméti Református Kollégiumban ismerkedtek meg. A 19 éves Latyák Bence a műsor miatt halasztotta el a továbbtanulást. Mint elmondta

nővérével fogadtak, hogy 2016-ra híres lesz, de nem bánja, hogy picit csúszott.

A csajokról is beszéltek. Az idősebb Latyak Bencének barátnője van, de elmondta, hogy korábban se volt az a csajozós fajta. Ami a fiatalabb, mindössze 15 éves Búzás Bencét illeti, ő az igaz szerelmet várja. Volt már barátnője, de többször is összetörték a szívét és lerombolták az önbizalmát. Magát egyébként alapvetően

visszahúzódó srácnak tartja, aki sose volt a lányok kedvence.

Arról is beszélt, hogy milyen lányok jönnek be neki. Elmondta, hogy egy szinesbőrű barátnőt szeretne, de az se baj, ha fehér, csak szeresse és soha ne bántsa meg őt. Szerinte ő érettebb, így egy érettebb lányt szeretne, mondjuk nem biztos, hogy egyetért mostani, 15 éves önmagával, ha még ennél is érettebb lesz évek múlva felnőttként.

Kiemelt kép: Instagram