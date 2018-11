Nick Jonas-nak vicces becenevet adott Priyanka Chopra

Priyanka Chopra és Nick Jonas éppen házasodni fog a napokban, kettejük közt pedig 10 év a korkülönbség, de ez őket nemhogy nem zavarja, de még viccelni is szoktak vele. Priyanka Chopra a Vogue magazin januári címlapsztorija lesz, amiben beszélt a kapocsolatukról is, és elárulta, milyen becenevet kapott tőle leendő férfje – számolt be róla a Cosmopolitan. Mint mondta

Öregember Jonas-nak szoktam hívni.

Mint mondta, bár kettejük közül ő az idősebb, Nick Jonas igencsak öregurasan viselkedik, ezért is cikizi viccesen így.

