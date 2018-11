Részletek árult el balesetéről Survivor Alexandra

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a Survivor 2. évadából megismert Demeter Alexandrát néhány nappal ezelőtt fékezés nélkül gázolta el egy autó, amelynek következtében egyik lábát be kellett gipszelni. A túlélőshow egykori játékosa most újabb részleteket árult el balesetével kapcsolatban.

Szandra az ütközést követően végig tudatánál volt, sőt, még a sofőrt is ő figyelmeztette, hogy hívja a mentőket.

Este nyolc körül mentem haza a munkából, zöld volt a lámpám, és már a zebra felénél jártam, amikor elcsapott egy jobbról érkező kocsi. Rémlik, hogy a kezemmel ellöktem magam a szélvédőről, majd a földre zuhantam. Végig eszméletemnél voltam, dolgozott a szervezetemben az adrenalin, másrészt régi félelmem, hogy ha történik velem valami, senki nem hív mentőt. A sofőr azonnal kiszállt, de annyira megrémült, hogy azt sem tudta, melyik számot tárcsázza, én üvöltöttem, hogy a 104-et, a mentőket

– mesélte a Blikknek az egykori szigetlakó, aki szinte azonnal sérüléseit kezdte el vizsgálni.

Csak arra tudtam gondolni, hogy vége lesz mindennek, soha többet nem látom a családomat. A vízben fekve hívtam fel őket, hogy mi történt. Anyukám nagyon sírt, ő mindig is aggódós volt, próbáltam nyugtatni. Sírtam, zokogtam, először az ijedtségtől, utána meg az örömtől, hogy élek. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyivel megúsztam

– tette hozzá Alexandra, akinek még hetekbe telhet, amíg rendesen tud járni.

Kiemelt kép: RTL Klub/Survivor