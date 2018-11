Blac Chyna bőrvilágosító krém miatt került bajba

Blac Chyna nemrég Instagramon szólt be exének tartásdíj ügyében, most viszont őt kritizálják az interneten, hála annak, hogy hamarosan Lagos-ba, Nigériába fog utazni, hogy promózza bőrvilágosító krémét – számolt be róla a BuzzfeedNews.

Ha nem lenne elég, a termék közös egy Whitenicious nevű branddel, ami önmagában bizarr. A Whitenicious egyébként egy kameruni popsztár, Dencia cége, akit korábban is kritizáltak emiatt. Az Ebony magazinnak adott interjújában még azzal védekezett, hogy ez csak a pigmenthibákra van, de a krém reklámján nem éppen bőrhibákat tüntetett el, hanem gyakorlatilag kifehéredett.

A termék alapból problémás, de Nigériában főleg nem túl szerencsés piacra dobni, ugyanis a nigériai nők 77% százaléka használ ilyen krémeket, az ehhez hasonló krémek hosszú távú használata pedig kimutatások szerint rákhoz, veseproblémákhoz, vaksághoz, és főleg depresszióhoz vezethetnek. Azon túl, hogy a feketék kifehérítése egy borzasztóan rasszista koncepció, és exploitálja az afrikai nők internalizált rasszizmusát, erősítve bennük azt a káros érzetet, hogyha túl sötét a bőrük, akkor nem elég szépek.

Erről a problémáról a Fekete párduc kenyai származású Oscar-díjas sztárja, Lupita Nyong’o is beszélt az Essence Black Girls In Hollywood gálán, aki egyébként a témának szentelve egy gyerekkönyvet is írt.

