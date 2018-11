Rob Kardashian nem fizet tartásdíjat, exe Instagramon akadt ki rá

Szegény szűkölő Rob Kardashian nem tudja megengedni 2 éves gyerekének, Dream Kardashiannak a havi 20 ezer dolláros tartásdíját, derítette ki a Blast.

Meztelen fotók, megcsalás, megszégyenítés: így néz ki egy igazi Kardashian-szakítás Kim Kardashian testvére milliók előtt alázta gyermeke anyját, mutatjuk a teljes sztorit. Akár hat hónap börtön várhat rá.

Most gyerekének anyja, Blac Chyna, akiről Kardashian egyébként a szakításukra reakcióként privát meztelen képeket rakott ki az internetre, az Instagram sztorijaiban akadt ki a Kardashian-klán férfi tagjára – számolt be róla a JustJared.

Szóval a gyerekemnek nem adathat meg, hogy ugyanazt a fényűző életet élje, mint az apja. Egyedülálló anyaként én teremtem meg a luxus életet, amit megérdemel.

Egyébként Kardashian azzal érvelt, hogy ő csak 50 ezer dollárt kap epizódonként, valahányszor feltűnik a Keeping Up with the Kardashians-ban, míg állítólag Blac Chyna 1,4 milliós gázsival dolgozik, így szerintem nem kéne fizetnie a tartásdíjat. Viszont egy 2012-ben aláírt szerződés szerint igen. Egyébként Chyna az év folyamán egy távolságtartási végzést is beadott Kardashian ellen. Nem könnyű az élet a szegény gazdagoknak sem.

Kiemelt kép: Gabe Ginsberg/Getty Images