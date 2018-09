Még sosem láttuk Kylie Jenner Stormiját és Kim Kardashian Chicago nevű babáját közös képen, de most végre összehoztak egyet az anyukák.

Furcsa neve ellenére Chicago is lány. Annyira hasonlítanak, hogy akár ikrek is lehetnének. A két celebbaba így pizsamapartizik divatos, rózsaszín szerelésben.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kylie (@kyliejenner) által megosztott bejegyzés, Szept 11., 2018, időpont: 8:23 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion