Egy adag lecsón balhéztak össze a Nyerő Páros játékosai

Egészen szürreális jelenetnek lehettek szemtanúi a Nyerő Páros legutóbbi adásának nézői, a versenyzők ugyanis képesek voltak egy adag lecsó miatt egy óriásit balhézni.

Azt történt ugyanis, hogy Vasvari Vivien hiába főzött mindenkire – és ezt amúgy jó hangosan be is jelentette, asztalhoz szólított ugyanis mindenkit -, Tokár Tamást és barátnőjét, Kovács Dórit teljesen elkerülte ez az infó, így nekik szinte semmi nem marad. A Fókusz műsorvezetője viccből ezt szóvá is tette, majd mikor mégis kapott egy adagot, megjegyezte, hogy bogár van a tányérja szélén. Na ez az, amit nem kellett volna tennie.

Én szívvel és lélekkel csináltam a lecsót, mindenkinek és számomra az nem vicc, hogy én tényleg a szívemet kirakom azért, hogy egyetek. És akkor, ne haragudj Tomi, de idejöttök ilyen paraszt stílussal

– esett neki a Feleségek luxuskivitelben sztárja Tokárnak.

Utóbbi amúgy az epizód végén bocsánatot kért minden sértettől, annak ellenére, hogy állítja, ő valóban csak viccelődött.

Kiemelt kép: RTL Klub