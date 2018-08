De szép ez az ajtó, hogy látja ezt mindenki tengerpartnak?!

Eddig igazán durva vitát két dolog váltott ki az interneten. Az egyik a ma már klasszikusnak mondható kék ruha vs. fehér ruha eset, a másik pedig a Laurel és a Yanny incidens.

Mindkét esetben tényleg nagy tömeg kezdett azon vitatkozni, hogy mi látható/hallható a képen/hangfelvételen.

Az egész jelenségre jellemző, hogy az emberek addig tudnak szkeptikusak maradni, amíg be nem vonódnak, mert onnan már harcosokká válnak, akik a saját igazukért képesek kommentet is írni. Hogy mennyire egy kaptafára megy ez a történet, annál mi sem mutatja jobban, mint ez a magyar nyelvű Wiki-bejegyzés, ahol a Laurel-Yanny bejegyzést a kék ruha képével illusztrálják.

Akárhogy is, itt egy újabb dolog, amin elvileg mindenki össze fog veszni.

Szerinted mi látható a képen? Egy tengerpart vagy egy szépen megkopott ajtó?!

Is this a door or a beach??? Hahahaha pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy

— (@rebeccareilly__) August 24, 2018