Kardashianék letaszíthatatlanok a Photoshop-bakitrónról

Két dolog szinte biztos: ha lépést akarunk tartani az influenszer világgal, profin kell használni a közösségi oldalakat, ehhez pedig szükséges, hogy rendszeresen osszunk meg képet magunkról. Amit persze jól meg is kell szerkeszteni, mert hát nehogy már ne, viszont érdemes ésszel csinálni a retusálást, mert ciki lehet a végeredmény. Mutatunk is pár elrettentő példát!

A Feleségek luxuskivitelben egyik sztárja, Farkas Rita például egyik legfrissebb Instagram-fotójával futott bele a túltolt kategóriába, olyan vékony derekat photoshoppolt össze ugyanis magának, hogy attól még a kép hátterében kirajzolódó Parlament falai is meghajoltak. A celeb később bevallotta, hogy valóban megbuherálta kicsit a képet és most már azt is tudja, hogy van még mit tanulnia.

Csak egy picit szerettem volna csalni a derekamból. Nem jutottam el mostanában az edzőterembe. De ezen sincs mit szégyellni

– írta bejegyzéséhez a luxusfeleség.

Most pedig nézzük az elmúlt évek legnagyobb photoshop-bakijait nemzetközi szinteken.

Reese Witherspoon harmadik lába

Hagyományához hűen a Vanity Fair 2018 januárjában is kiadta azt az aktuális díjszezon sztárjaival foglalkozó számát, amelyhez fotósuk, Annie Leibovitz készít minden évben különleges fotósorozatot a celebekkel. Az idei kiadásban olyan sztárok szerepeltek, mint Tom Hanks, Nicole Kidman, Oprah Winfey és Reese Witherspoon. A fotókon ugyan mindenki nagyon fancy, az utómunkák során azonban nem voltak elég figyelmesek a lap munkatársai, így fordulhatott elő az, hogy Witherspoonnak az egyik képen kettő helyett három lába lett.

Imagine the millions of dollars that have been spent digitally removing Reese Witherspoon's third leg from films and TV shows over the years. pic.twitter.com/mawsX6WLZ9 — Mark Savage (@mrdiscopop) January 26, 2018

Oprah Winfrey harmadik karja

Nem Witherspoon volt az egyetlen sztár, akit plusz végtaggal áldottak meg Vanity Fair munkatársai, Winfrey ugyanis kapott egy plusz kart az egyik fotón.

Now that Oprah has been exposed as an alien with three hands, her prospective presidential candidacy takes on more sinister overtones: pic.twitter.com/ZzP3GDza7x — (((Yair Rosenberg))) (@Yair_Rosenberg) January 25, 2018

Rihanna hatodik (fél)ujja

Rihanna 2017-ben vett részt a Barbadoson tartott Aura Experience fesztiválon, ahol gyakorlatilag brazil salsa-táncosként jelent meg. A szettről kép is készült, ám a fotó felturbózásánál akadt egy kis probléma. Rihanna derekát minden valószínűséggel kicsit vékonyabbra szerették volna faragni, mint amilyen valójában, így fordulhatott volna elő, hogy jobb kézfején – ami derekán támaszkodik – megjelent egy hatodik amorf ujj is.

Kézfej nélküli Victoria’s Secret modell

Martha Hunt és Stella Maxwell 2016-ban álltak a Victoria’s Secret fotósának kamerája elé. A két modellre már majdnem azt mondhatnánk, hogy tökéletesen néznek ki a fotón, egy egészen apró hiba miatt ezt mégsem tehetjük meg, Hunt kézfeje ugyanis egyszerűen lemaradt a képről.

Ariana Grande óriás kézfeje

Bár ötletünk sincs, hogy miért, de 2015-ben Ariana Grande kézfejének hosszát megháromszorozták.

És bár lehet, hogy Grande fotóját nézzük, mi mégis a tapsoló Nicole Kidmant látjuk a fotón.

Meghan Trainorra rádobtak egy laza 20 centit

Az amerikai énekesnő Meghan Trainor sikerét és világhírét All About the Bass című dalának köszönheti, ami a pozitív testtudat jegyében született. Talán ezért sem annyira meglepő, hogy saját Photoshop-bakiját ő maga buktatta le, amikor 2015-ben Instagram-oldalára egy olyan képet töltött fel, amin jól látszik, hogy akkori munkatársai egész testét legalább 20 centivel megnövelték.

Kardashian-Jenner nővérek

Az az igazság, hogy Kardashianék gyakorlatilag letaszíthatatlanok arról a képzeletbeli trónról, ahova a Photoshop-bakik uralkodói ülnek. Szinte minden második képüket idetehetnénk, most mégis csak egy pár képpel fogjuk bizonyítani, hogy folyamatosan meghajlítják a teret.

Amikor Kim Kardashian és Black Chyna meghajlították a padlót

Amikor Kourtney Kardashian kezének körfogata 5 centisre fogyott

Amikor Kim Kardashian lábánál elhajolt az ajtó

Amikor Kendall Jenner borozgatás közben hajlította meg a falat

