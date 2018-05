Kicsit más lett a vége a magányos háziasszony és a tévészerelő találkozójának, mint a filmekben

Letartóztatták az észak-karolinai Fayetteville-ben a 47 éves Mildred Newsome-ot. A nőnél tévészerelő volt, aki éppen arra várt, hogy újrainduljon a tévébox.

A kanapén ült, amikor a nő odament, megfogta a kezét, és erővel a melleihez nyomta

– nyilatkozta a rendőrségtől Shawn Strepay. A harmincas szerelő próbálta visszautasítani a nőt, de Newsome folytatta és orális szexben részesítette a férfit.

Newsome a férfit azzal fenyegette, hogy ha szól a rendőröknek, akkor fordítva adja elő a történteket, és hogy a szerelő erőszakoskodott igazából vele. A tévészerelő azonban nem ijedt be, és szinte azonnal, ahogy kijutott a házból, hívta is a rendőröket, akik letartóztatták Newsome-ot, majd ki is engedték, ahogy kifizette az óvadékot.

(via: NY Post, kiemelt kép: Thinkstock)