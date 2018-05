Kim Kardashian ezekkel a sorokkal bizonyítja, hogy nincs gond a házasságával

Kanye West most a rabszolgaságról beszélt hatalmas hülyeséget

Mostanában több pletyka is felröppent azzal kapcsolatban, hogy bajok vannak Kim Kardashian és Kanye West házasságával. A külföldi lapok egy része tudni vélte, hogy a celebnő és férje kapcsolata annyira elmérgesedett a zenész pszichés problémái miatt, hogy Kardashian a szétköltözést és a válást fontolgatja.

Nos, ennek most éppen az ellenkezőjét bizonyította be Kim Kardashian. Negyedik házassági évfordulójuk alkalmából ugyanis megosztott egy esküvői fotót és pár megható sort is írt gyerekei apjának:

Négy év eltelt és még előttünk az örökké… Köszönöm bébi, hogy családot adtál nekem és hogy törődsz velünk. Köszönöm, hogy mindennap inspirálsz, szerencsésnek érzem magam. Alig várom az örökkévalóságot… Boldog évfordulót!

Kiemelt kép: Getty Images