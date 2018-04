Gyógyszerelvonási tünetekkel küzd Gáspár Győző

Gáspár Győző kemény akarattal küzdötte magát végig az orvosa által előírt kilencvennapos gyógyszer-elvonókúrán, amire azért volt szükség, hogy megszabaduljon a tabletták okozta függőségtől és az esetleges káros mellékhatásoktól, amelyektől jó ideje szenvedett már. Kevesen hittek benne, hogy sikerülni fog betartania a három hónapos kúrát, hiszen a legtöbben épp az első hetekben buknak el, és térnek vissza a pirulák nyújtotta kellemes álnyugalmi állapotba.

Nagyon sok erős nyugtatót szedtem a nyolcadik éve tartó pánikbetegségemre, amit egyébként cigányul „pányik”-nak hívnak. Biztos, hogy ezek ártottak is, amellett, hogy használtak. A gyógyszereket egyébként január hetedike óta nem szedem, akkor kezdtük a doktorral az elvonót. Érdekes, most, három hónap elteltével érzem azt, hogy egyre jobban hiányzik. Egyre rosszabb a helyzet. Az elején, amikor azt hittem, rosszul leszek, elképesztően jól éreztem magam, de így a vége felé egyre rosszabb. Én az év 365 napjában vagyok migrénes és depressziós, így elég nehéz ez a frontokkal teli, gyógyszermentes időszak számomra

– mondta a Star magazinnak Győzike, aki ennek ellenére kitart, és amikor nagyon rosszul érzi magát, alternatív gyógymódokkal próbálja rendbe tenni a lelkét.

Volt egy jógatanárnőm, kétszer voltam nála, nagyon jó volt, segített is, de nagyon tele volt a naptárja erre az évre, így az abbamaradt. Szoktam zenére is meditálni is, legutóbb vasárnap fél öttől este tízig meditáltam. Úgy szóltak, hogy fejezzem már be.