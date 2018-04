Jolly klipet forgatott Bécsben, de bilincsben vitték el

Az énekes az osztrák fővárosban vette fel legújabb klipjét, vagy legalábbis vette volna, ha a helyi erők meg nem akadályozzák ebben. Jolly és csapata ugyanis engedély nélküli pirotechnikai eszközöket használtak, amit a rendőrök hamar megfékeztek. Jollyt bilincsben vitték el és több órára bent tartották a rendőrörsön.

Még mindig a sokk hatása alatt vagyok. Hétvégén Bécsben forgattuk a új videoklipemet Andreas barátommal. A rendező utasítására színes füstbombákat is vittünk magunkkal. Egy híd alatti részt választottunk, mert az illett legjobban a zene témájához. Már nagyban dolgoztunk, amikor megjelent a forgatáson két osztrák rendőr. Nagyon megijedtem. Mivel nem tudok németül egy stábtag kommunikált velük. Az engedélyünket kérték a filmezéshez, de nekünk nem volt olyanunk. Erre még rájött az is, hogy tiltott pirotechnikai eszköznek minősül a színes füstbomba. Azonnal elkobozták a dolgainkat, megbilincseltek és bevittek a rendőrkapitányságra, ahol 4 órán keresztül benntartottak minket. Végül elengedek, de most várom a bírságot, ami akár félmillió forint is lehet