Istenes Bence 45 órát utazott a Survivor helyszínére

Az RTL Klub már el is kezdte a Survivor következő évadának a forgatását, aminek ismét Istenes Bence lesz a műsorvezetője. A tévést már a legutóbbi alkalommal is megviselte a családjától való távolság és most még nehezebben hagyta otthon őket. Még akkor is elsírta magát, amikor édesapja kivitte a reptérre.

Ietenes Bence közel két hónapig lesz távol szeretteitől, de már most számolja vissza a napokat. Még 47 estét kell a Fülöp-szigeteken lévő Caramoan nevű városban töltenie, ahová 45 órányi utazás után érkezett meg.

Jelentem, kb 45 óra utazás után megérkeztem

– tudosított Instagram posztjában Istenes.

