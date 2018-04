Teljesen lenyűgözte Budapest a The Walking Dead sztárját

A hazánkban is futó, Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot című sorozat egyik főszereplője, Jack Falahee éppen fővárosunkat fedezi fel.

A 29 éves színész az elmúlt napokban Franciaországból, Dániából és Németországból is posztolt, ám InstaStoryjából, ami a legaktuálisabb, budapesti helyszínekről tudosított. Többek között a Budavári Siklót is megörökítette, kedd este pedig még bulizni is elment.

Kiemelt kép: Greg Doherty/Getty Images