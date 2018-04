Pumped Gabo teljesen kiakadt A Nagy Duett után

Pumped Gabo vasárnap este lépett először színpadra A Nagy Duett színpadán, hogy megmutassa nemlétező énektehetségét. A gyúrós celeb a TV2 műsorában Marcellinával alkot egy párt, ám sajnos még ő sem segített túlzottan a produkción – Liptai Claudia szerint Puped például görény volt. A nézők sem értékelték fel őket: utolsó helyen végeztek.

Pumped teljesen kiakadt az eredményen, mivel szerinte nem érdemelték meg párjával, hogy már az első adásában utolsók legyenek.

Az utolsó hely nagyon elrontotta a kedvem, rögtön az adás után kocsiba ültem, és el is jöttem. Az a legkiborítóbb, hogy nem tudok olyan hibát mondani, ami indokolná ezt az eredményt. Szerintem nem nekünk kellett volna sereghajtóként végezni. Rengeteget próbáltunk több mint két hétig, nincs magyarázatom az eredményre. Mindenesetre most is készülünk az új adásra, ha pedig megint ilyen eredményt érünk el, én biztos kiborulok