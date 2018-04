Újra összeállt a Destiny’s Child egy amerikai fesztiválon

Minden év áprilisában tartják a Colorado-sivatagban megrendezett Coachella fesztivált, amelyre olyan világsztárok is ellátogatnak, mint például a Kardashian-nővérek, Justin Bieber, Nicki Minaj, vagy Shania Twain.

Húsz éve dőlt el, hogy Beyoncé világsztár lesz Karrierjét a Destiny's Childban kezdte, az együttes pedig 20 éve adta ki első stúdióalbumát.

A fesztivál második napjának sztárfellépője Beyoncé volt, akinek a 2017-es Grammy-díjátadó óta ez volt az első koncertje. Mintha nem lett volna már az is hatalmas dolog rajongói számára, Beyoncé a koncert közben színpadra szólította a Destiny’s Child két egykori tagját, Kelly Rowland-et és Michelle Williams-t. Beyoncé Instagram-oldalán is megosztotta követőivel a pillanatot.

A legendás lánybanda tagjai amúgy 2015-ben egy zenei díjátadón, a Stellar Gospel Music Awards-on léptek fel utoljára közösen.

