A magyar topmodell nemrég még a dubaji tengerparton pózolt bikiniben, most pedig hotelszobája fürdőjében szelfizett. Fotójáról az is kiderült, hogy a csupsz mellekkel, egy szál bugyiban álldogáló Mihalik Enikő már túl van a munkán, az edzésen és egy kényeztető maszázson is.

Habár az InstaStoryban megosztott képen elég hiányos öltözetben szerepel, mégis nagyon sejtelmes a fotó. Mutatjuk mire gondolunk.

Kiemelt kép: GettyImages/Gustavo Caballero