Bejelentették a Nagy Duett szereplőinek neveit

Csobot Adél is A Nagy Duett profi énekese lesz

A Nagy Duett élő Facebook bejelentkezésben közölte, hogy kik lesznek a műsor profi énekeseinek celebpartnerei. Eddig is voltak találgatások, de most már nyilvános a végleges lista. Írjuk is a neveket.

Csobot Adél – Rózsa György

Gergely Róbert – Megyeri Csilla

Gönczi Gábor – Erdélyi Tímea

Horváth Tamás – Balázs Andrea

Kollányi Zsuzsi – Kamarás Iván

Marcellina – Pumped Gabo

Szabó Ádám – Keveházi Krisztina

Takács Nikolas – Tápai Szabina

Tóth Andi – Rippel Ferenc

Wolf Kati – Fodor Rajmund

Április 15-én indul a műsor, vasárnap esténként 18.55-től látható majd a TV2 csatornán. Ami változik, az a szavazás rendszere, nézők is pontozhatnak innentől. A műsor kap egy riportert is, aki a kulisszák mögötti beszélgetésekről is beszámol majd, ez az ember pedig Kárpáti Rebeka lesz.

Kiemelt kép: TV2