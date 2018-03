Csobot Adél is A Nagy Duett profi énekese lesz

A TV2 már napok óta adagolja az információt, hogy kik lesznek A nagy duett hatodik évadának versenyzői. Első körben Tóth Andiról, Wolf Katiról, Takács Nikolasról és Gönczi Gáborról rántották le a leplet, de már az is biztos, hogy Horváth Tamás, Marcellina, Gergely Róbert és Kollányi Zsuzsi is a profik táborát erősítik.

Most újabb két név csatlakozott, az egykor X-Faktorban felfedezett Szabó Ádám és Csobot Adél is szerepelni fognak a műsorban. A promovideók alapján pedig azt is találgatni lehet, hogy ki lesz a párjuk. Utóbbi esetében, mintha Rózsa György hangját hallanánk.



Kiemelt kép: TV2