Lady Gaga súlyos betegsége miatt 10 európai koncertet mondtak le

Az énekesnő már hosszú ideje fibromyalgiával küzd, aminek egyelőre nincs gyógymódja, csupán enyhíteni lehet a súlyos ízületi- és izomfájdalmakat. Lady Gaga emiatt már tavaly ősszel is kénytelen volt idő előtt befejeznie turnáját és most is ez a helyzet.

A világsztár annyira rosszul érzi magát, hogy nem bír színpadra állni, így Joanne elnevezésű világturnájának utolsó 10 európai állomását kénytelenek voltak lefújni. Többek között Londonban, Párizsban, Kölnben és Berlinben is elmaradnak a tervezett koncertek.

Teljesen le vagyok sújtva. Az orvosi csapatom támogatja a döntést, hogy otthon próbáljak felépülni, ezért törölnünk kellett a Joanne World Tour utolsó 10 koncertjét. Mindennél jobban szeretem ezt a showt és titeket is, de az állapotom most túlmutat ezen. Ígérem, visszatérek azokba a városokba, ahol most csalódottak, de most magamat és az egészségemet kell az első helyre tennem

– írta közösségi oldalán Lady Gaga.

Lady Gaga (@ladygaga) által megosztott bejegyzés, Febr 2., 2018, időpont: 11:14 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP