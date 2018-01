Nem ciki naptárban vezetni a szexet

A betervezett szex kifejezés valószínűleg sokakban visszás érzéseket kelt, mert valamiért arra vagyunk programozva, hogy csak a spontán szex lehet jó. Hosszú távon a spontaneitást nem lehet fenntartani, hiszen a párkapcsolatok elején zajló szexuális élet legfontosabb ismérve, hogy csak az van az ember életében, minden idejét és energiát annak szenteli, hogy új partnerével minél többet legyen együtt. És minél többet szexeljen, mindenféle módon. A hétköznapi élet mellett ezt sokáig nem igazán lehet csinálni, és így szép lassan elfelejtődik a szex.

Az, ha betervezzük a szexet a heti programba, még nem egyenlő azzal, hogy a szexuális életünk haldokolna. Akkor fog, ha nem szakítunk erre időt. A legalkamasabb időpont a szex tervezésére a szex utáni pillanat, mikor máskor akarjunk arról beszélni, hogy ezt még szeretnénk sokkal többször csinálni együtt, mint amikor éppen a csúcson vagyunk.

Elő a naptárakkal!

A legtöbben annyira elfoglaltak, hogy azt se tudják, hol áll a fejük. Arra sincs idejük, hogy spontán elolvassanak egy könyvet, vagy hogy végignézzenek otthon egy filmet anélkül, hogy ne szakítanák meg alvással vagy emailek, telefonhívások, háztartási munkák intézésével. Emellett egyértelmű, hogy a szexre sincs igazán idő, ahogyan kedv sem lesz ehhez. Ha felismerjük, hogy nincs elég idő a szexre sem, ideje előkapná a naptárt, és betervezni, a héten melyik este lesz csak és kizárólag a szexé. Ez még nem jelenti azt, hogy a spontán szexnek mostantól ténylegesen befellegzett. Sőt, ha a szexuális élet kielégítőbbé válik a hétköznapokban mindkét fél számára, esélyesebb, hogy jobban fogják kívánni egymást spontán helyzetekben is.

Részletek és részletek!

Sokkal izgalmasabb és érdekesebb lehet a betervezett szex, ha részletgazdagon megtervezi a pár, milyen körülmények közt, milyen ruhában vagy meztelenül, pontosan melyik helyszínen legyen a légyott. Ez lehet akár egy hotelszoba is, amit arra az időre kibérelnek, vagy egy pénteki hosszabb ebédidő, amikor mindketten hazamennek a munkahelyükről és találkoznak a fürdőkádban, gyertyafénynél. A részletekről mindenképpen legyen szó a tervezéskor, mindketten jobban fogják várni, ha előtte együtt fantáziálhatnak arról, mire vágynak.

Minimális megállapodás legyen a szexről

A leginkább hátráltató erő a tervezett szexnél, hogy mire odáig jutunk, semmi kedvünk nem lesz hozzá. Éppen ezért, az előre megbeszélt részleteket tartsuk be, és emellett állapodjunk meg abban, mi az a minimális történés, amit mindenképpen meg akarunk élni egymással. Olyan cselekvést érdemes választani, ami mindkét félnek megfelelő, és biztosan szívesen csinálják majd a tervezett időpontban. Például fekvés egymás mellett meztelenül, simogatás, nemi szerveket nem érintve, csókolózás nélkül. Vagy, csak csókolózás, nyaktól lefelé nem érintve semmit senkin, fehérneműben és gatyában. Közös fürdés, fürdetéssel, lassan, szivaccsal végigmosva egymást fejbúbtól a lábujjakig. Nem kell, hogy kötelezően szex legyen a tervezett időpontokban, de legyen valami, ami fenntarthatja az érdeklődést hosszú távon.

Randiként kell kezelni a tervezett szexet is

A randi nemcsak abból áll a párkapcsolat elején se, hogy elmegyünk az étterembe, eszünk, iszunk valamit és csacsogunk a világról. Vannak esték, amikor vacsorát főzünk magunknál és áthívjuk az új partnert, van, hogy más olyan eseményt tervezünk, amibe belekalkuláljuk a szexet is. A hosszú távú, tartós párkapcsolatokban is ugyanígy tervezzünk a szexszel. Nem különbözik a kettő egymástól. Hogy ne legyen unalmas, akár fel is lehet dobni játékkal, akár kívánságcetlikre is felírhatjuk, milyen pózokat, milyen helyszínt, milyen ruhát, forgatókönyvet képzelünk el erre. Akár a szexrandi napján is kihúzhatjuk egy üvegből egymás cetlijeit, ezzel is ráhangolódhatunk már reggeltől a randira.

Az aktív szexuális élet fenntartása közös munkát igényel

Ahhoz, hogy biztosan ne fulladjon kudarcba a szexrandi, tisztázzuk egymással, milyen feltételekre van szükség. Vannak, akik tiszta ágyneműben az ágyban vágynak a partnerükre, vannak, akiknek már az is elég, ha a gyerekek nem lesznek otthon. Ha a szex betervezése nehezen megy, az is segítség lehet, ha csak simán randikat tervezünk, heti kettőt is akár, ahogy az időbe belefér. Miért ne lehetne munkaidőben együtt kávéznunk teljesen spontán, ha épp úgy adódik? Amikor teljesülnek a randik, és valóban jól éreztük magunkat egymással, köszönjük meg a másiknak az idejét, a szeretét és a törődését. Ő is energiát, időt fektetett ebbe, és mindenki szereti, ha visszajelzést kap.

