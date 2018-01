Így védte verekedő fiát a bíróságon Szilágyi István

Szilágyi Istvánt még június közepén verte meg úgy a fia, hogy több bordája is eltört, arcán és az orrán is megsérült. Az ifjabb Szilágyit akkor bilincsben vitték el a rendőrök és azóta is előzetes letartóztatásban ül.

Pénteken folytatódott a színész fiának a tárgyalása. A Bors beszámolója szerint a vádlott azt mondta, hogy az édesapja már a kérdéses nap előtt eltörte a bordáit, és szerzett sérüléseket az arcán, amikor ráesett egy farakásra. Ekkor kérlelte az apját, hogy menjen el orvoshoz, de a színész erre nem volt hajlandó. Másnap a két fél szóváltásba keveredett, majd „játékból verekedett”. Az idős színész kérte a fiát, hogy hagyja abba, mert már túl idős az ilyen „játékokhoz”, de a fiú tovább folytatta. Péter állítása szerint ekkor lett rosszul az édesapja, majd elvitte a mentő.

Ezek után, a bírónő tiltása ellenére, Szilágyi István is felszólalt, hogy megvédje a fiát.

Amit a fiam mondott, az pontosan úgy történt. Egyszerű baleset volt csak, most már tisztán emlékszem arra napra. Előző nap sérültem meg, amikor ráestem a farakásra, nem ő törte össze a bordáimat és az arcomat. Az orrom egyébként is el volt törve még régebben, azt sem ő okozta

– mondta könnyek között Szilágyi István.

A bírónő végül elnapolta az ítélehirdetést, tehát a színész fia továbbra is a börtönben várja a sorsát.

Amikor az első tárgyalásra került sor, a bíróság úgy döntött, hogy Szilágyi fiát bent tartják, mert attól féltek, befolyásolni fogja a vádlott a sértett felet.

